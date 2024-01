Xoghaye Guterres oo si kulul u weeraray Israel

Saraakiisha ayaa sheegay in duqaymaha joogtada ah ee Israel iyo xanibaadaha ciidamadeeda ee waddooyinka ay carqaladeynayaan in kaalmada bani’aadantinimo la gaarsiiyo dadka rayidka ah.

Duulaanka Israel ee Gaza ayaa waxaa ku dhintay 25,105 qof, halka in ka badan 62,681 kalena ay ku dhaawacmeen. Axaddii oo keliya ayaa la diiwaangeliyay in duqaymaheeda ay ku dhinteen 178 qof, ku dhawaad 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen.

Tel Aviv ayaa iska dhega tirtay carrada caalamiga ah ee ka dhalatay weeraradeeda baahsan ee ay ka sii waddo Gaza, taas oo keentay in bulshada dunida ay Israel u arkaan maamul amaba dowlad argagixiso. Israel ayaana hadda dhegaha ka fureysaneysa baaqyada ku aaddan in loo jiheysto dhismaha dowlad madaxbannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin, oo haatan ay u gogol xaarayaan Mareykanka iyo Midowga Yurub.