Xubno Shabaab oo ku dhintay qarax ka dhacay Degmada Buurdhuubo

Wararka ayaa sheegaya in goobtaasi loogu tagay meydadka laba nin oo ka tirsan mintidiinta Al Shabaab, kuwaa oo xilligaasi ku howlanaa in miinada ay ku aasaan waddada dhinaceeda.

Wararka ka imaanaaya Degmada Buurdhuubo ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in laba ka mida maleeshiyada Al Shabaab ay maanta ku dhinteen qarax ay doonayeen in ay ku aasaan degmadaasi.