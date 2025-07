Dagaalka Beledxaawo oo galay toddobaadkii labaad

Cabdinaasir Aadan ayaa inoo sheegay in dagaalka maanta uu ka xoogan yahay midkii Isniintii shalay, oo uu ku sheegay in uu goos goos ahaa.

Cabdinaasir Aadan ayaa tilmaamay in Ciidamada Dowladda ay Axaddii isku soo fidiyeen qaybo ka mid ah magaalada, ha yeeshee lagu khasbay in ay dib uga gurtaan.

Cabdinaasir Aadan Faarax oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda Federaalka ay isku dayayaan in ay xoog ku soo galaan magaalada, balse ay ka hortaagan yihiin kuwa Jubbaland.