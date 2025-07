Tirada Falastiiniyiinta ee lagu dilay Gaza oo kor u dhaaftay 60 kun oo qof

Dunida ayaa cadaadis ku saareysa Israel in ay soo afjarto ololaheeda militari ee Gaza iyo in ay ogolaato in Gaza la geeyo gargaar ku filan shacabka gaajada la ildaran.

Wasaaradda ayaa warbixinteeda ku sheegtay in dhibaneyaashu ay u badan yihiin haween iyo carruur. Qaramada Midoobey ayaa kol hore sheegtay in lagu kalsoonaan karo xogaha ay wasaaraddu ka soo saarto khasaaraha ay dadku kala kulmayaan weerarada aan loo meel dayin ee Israel.