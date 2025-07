Ciidamada Dowladda oo si buuxda ula wareegay Degmada Beledxaawo

Janan ayaa sheegaya in dagaalkan uusan ahayn mid ay sababtiisu leedahay Dowladda Soomaaliyeed, balse ay sababeen dad uu ku sheegay in ay dowlad-diid yihiin.

Dhanka kale Cabdirashiid Janan oo caawa soo duubay muuqaal uu kula hadlayo dadka deegaanka ayaa ugu baaqay in ay is dejiyaan, isla-markaana ay guryahooda dib ugu soo laabtaan.

Cabdinaasir Aadan ayaa sheegay in xaaladda ay u muuqato mid degan, balse aan meesha laga saari karin in Ciidamada Jubbaland ay dib u soo rogaalcelin karaan.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Saraakiisha Ciidamada Dowladda ay amreen in la fasaxo isgaarsiinta shirkadaha dalka, oo Jubbaland ay hawada ka saartay toddobaadkii hore.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan xarumaha dowliga ah ee Beledxaawo, iyadoo kuwii horey ugu sugnaana loo maleynaya in ay magaalada uga baxeen jihada waddada aadda Degmada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.