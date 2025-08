Steve Witkoff oo booqanaya Gaza, si Israel looga samatabixiyo xaaladda haysata

Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkan qiray in masiibo ba’an oo bani’aadantinimo ay ka jirto Gaza, isagoo meel iska dhigay diidmada indha la’aanta Israel ee ku aaddan in ay gaajoonayaan Falastiiniyiinta ku nool Marinka Gaza.

Dhammaan caddeymaha ayaa muujinaya in Ciidamada Israel aysan ogoleyn in kolonyada gargaarka ee u raran Qaramada Midoobey ay gurmad keenaan Gaza, taasoo dhalisay carro caalami ah.

Witkoff ayaa Khamiistii Magaalada Jerusalem kula kulmay Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu, isagoo riixaya in gargaarka loo ogolaado dadka u baahan iyo in la dardargeliyo wada hadalada xabad joojinta Gaza.

Steve Witkoff ayaa doonaya in dunida uu u muujiyo in ay gacan ka gaysanayaan wax ka qabashada masiibada bani’aadantinimo ee gacan ku sameyska ah ee Israel lagu eedeeyay in ay ka abuurtay Marinka Gaza, iyada oo taageero kaga haysata Mareykanka.

Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in toddobaadkan uu filayo in Gaza laga samayn doono xarumo lagu quudiyo dad badan oo reer Gaza ah.

Karoline Leavitt ayaa sheegtay in ninkani uu booqan doono xarumaha ay gargaarka ku qaybiso Hay’adda Gaza Humanitarian Foundation (GHF), oo ah hay’ad ay Israel aasaastay bishii May, Mareykankuna uu taageeray.