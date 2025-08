Ciidamada iyo dibadbaxayaasha oo isku dhacay Magaalada Tel Aviv

Dibadbaxayaasha isku soo uruursaday wadnaha Magaalada Tel Aviv ayaa muujiyay, sida ay uga xun yihiin dagaalka natiijo la’aanta ah ee ka socdo Gaza, iyagoona ku celiyay baaqooda ah in la joojiyo dagaalkan, si aysan askar dambe uga dhiman Gaza iyo in Xamaas lala galo heshiis maxaabiista lagu kala bedelanayo.

Bannaanbaxa oo habeenkii Sabtida ka sii socday Tel Aviv ayaa waxaa dibadbaxayaasha la hadlay Ofer Braslavski, oo ah aabaha dhalay maxbuuskaasi oo sheegay in wiilkiisu uu halis ugu jiro in uu gaajo u dhinto, isagoona shacabka Israel ka codsaday in aysan ka seexanin, sidii maxaabiista uu wiilkiisu ka mid yahay ay dowladdu dib ugu soo celin lahayd guryahooda.

Dibadbaxayaasha ayaan muddooyinkii u dambeysay looga baran in ay wax isku soo bax ah ka dhigaan magaaladan, Sabtida mooyee, balse ay dadku Jimcihii bilaabeen in ay soo dhoobtaan waddooyinka waaweyn ee magaaladaasi, ka dib muuqaalkii ay maalinimadii Jimcaha Xamaas soo bandhigtay ee uu ka soo muuqday maxbuus Israeli ah oo lagu magacaabo Evyatar David, kaas oo muuqaalka laga arki karay jirkiisa oo aad daciif u ah gaajada daran ee ka jirta Gaza awgeed.