Puntland oo go’aansatay inay sii deyso markabkii hubka u waday Magaalada Muqdisho

Khilaafka Madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo Siciid Deni ayaa sal u ah arrimaha siyaasadda dalka oo ay isku qabteen, iyadoo Deni uu door weyn ku lahaa in Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku guuleysto doorashadii madaxtinimada ee dalka ka qabsoomtay 15-kii bishii May ee sanadkii 2022.

Warka ayaa lagu sheegay in Puntland ay go’aansatay in markabka iyo hantida saaranba lagu wareejiyo Dowladda Turkiga, iyadoo ku qanacday caddeymaha Turkiga.

War ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in kulanka Madaxweyne Deni iyo Safiirka uu daba socday xiriir muddo u dhaxeeyay labada dhinac, oo ku aaddan markabka iyo shixnadda saaran, isla-markaana ay Dowladda Turkiga la wadaagtay Puntland caddeymaha in ay iyagu leeyihiin dhammaan hantida saaran markabka.