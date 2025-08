Jubbaland oo ka hadashay culeyska ciidamadeeda ka soo fuulay dhinaca Mandhera

Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegaya in Dowlad Goboleedka Jubbaland ay u taagan tahay inay ilaaliso nidaamka federaalka ee dalka uu qaatay in aanu burburin iyo inaanan deegaanadeeda laga dhigin meel ay ku dagaalamaan dalalka isku haya gobolka.

Waxa uu sheegay in Jubbaland ay aragtidaasi la tacaaleyso, iyadoo diidan in deegaanadeeda loo soo raro loolanka juqraafi siyaasadeedka ee u dhaxeeya dowladaha isku haya Geeska Afrika.

Mar la weydiiyay goorta ay qorsheynayaan in ciidamadu ay shacabka ka dulqaadaan ayaa sheegay in ay wada hadleen Maamulka Degmada Mandhera iyo hay’adaha amniga, arrintaana ay xal u heli doonaan.

Madaxweyne Kuxigeenka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku sugan yihiin duleedka waqooyi ee Mandhera, isagoo ku andacooday in labada magaalo ay hal magaalo isku noqdeen, wuxuuna garowshiyo ka bixiyay in dhibka ka jira Beledxaawo uu saameynayo dadka reer Mandhera, isla-markaana uu ka xun yahay waxa ay ka cabanayaan.

Ciidanka Jubbaland ayaa 30-kii bishii July laga saaray Degmada Beledxaawo ee Gobolka Gedo, markaas oo ay kala wareegeen Ciidamada Dowladda Federaalka. Ciidanka Jubbaland ayaa tan iyo xilligaasi ku sugan duleedka Degmada Mandhera, iyadoona Ismaamulka Mandhera uu Isniintii iyo Talaadadii shalayba sheegay in ciidamadaasi ay dhibaato ku yihiin amnigooda, isla-markaana ay baqdin ka abuureen deegaanka, sidaasi daraadeedna ay doonayaan in ay halkaasi isaga taggaan.