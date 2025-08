Madaxweyne Trump oo wax laga weydiiyay qorshaha Israel ku qaadaneyso Gaza

Wadephul ayaa sheegay in Jarmalku uu taageersan yahay xalka laba dal oo deris ah, nabadna ku wada nool, wuxuuse ka digay haddii taasi la wayo in Jarmalka uu bedeli karo mowqifkiisii taageerada Israel.

Jarmalka oo ah dalka ugu weyn Yurub ee taageera Israel ayaa toddobaadkii hore uga digay in ay dhul boob ka sameyso Marinka Gaza iyo in aysan dadka rayidka ah ka eryin guryahooda iyo goobaha kale ee ay gabaadka ka dhiganayaan.

Madaxweynaha ayaa sheegay in dalkiisu uu diiradda saarayo, sidii ay dadka reer Gaza u quudin lahaayeen, arrinta in Gaza la qaadanayana aanu waxba ka sheegi karin, isla-markaana ay khuseyso Israel.

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump oo gelinkii dambe ee Talaadadii ay Wariyeyaasha wax ka weydiiyeen inuu taageeray siyaasadda ay Israel ku qarameynayso Marinka Gaza ayaa diiday in uu ka hadlo inuu Mareykanku taageerayo qorshahaasi iyo in kale.