Wednesday, August 20, 2025
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Somaliya oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)
Wararka Maanta

Madaxweynaha Somaliya oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)

by Laacib
by Laacib

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Talaadadan gaaray Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug.

Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa si diiran Garoonka Diyaaradaha Ugaas Nuur ugu soo dhaweeyay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Kuxigeenkiisa Cali Daahir Ciid, Guddoonka & Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug, Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka, Saraakiisha Taliska Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga, Taliska Qaybta Booliska Gobolka Galgaduud iyo bulshada qaybaheeda kala duwan.

“Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa inta uu ku sugan yahay Dhuusamareeb waxa uu kulamo la yeeyan doonnaa Madaxda Galmudug iyo qaybaha bulshada, isaga oo xarigga ka jari doona mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay Galmudug.” Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Villa Somalia.

Warka ayaa lagu sheegay “Safarka Madaxweynaha ayaa ku saleysan dardargelinta dagaalka ka dhanka ah Khawaarijta, iyadoo uu xoogga saari doona abaabulka bulshada iyo dhiirigelinta ciidamada naftooda u huraya xoreynta dalka.”

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya in uu mar kale dib boorka uga jafo hakadka ku yimid hawlgalkii Gobolada Dhexe ee lagu la dagaalamayay maleeshiyada Al Shabaab.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale Madaxda Galmudug kala hadli doona arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii loo xaqiijin lahaa doorasho qof iyo cod ah.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Xubno ka tirsanaa Shabaab oo xukun dil ah lagu fuliyay

Jawaabta Israel ee heshiiska xabad joojinta Gaza oo la wada sugayo

Amniga Magaalada Dhuusamareeb oo la adkeeyay (SAWIRRO)

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc