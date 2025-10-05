Weerarkii Xabsiga Godka Jilicow oo la soo afjaray

Dowladda Federaalka ayaa goor dambe oo xalay ahayd shaacisay in la soo afjaray weerarkii dableyda maleeshiyada Al Shabaab ka tirsan ay gelinkii dambe ee Sabtidii ku qaadeen Xabsiga Godka Jilicow ee Magaalada Muqdisho.
Wasaaradda Amniga ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in weerarka ay fuliyeen toddobo nin, kuwaas oo dhammaantood ay sheegtay in ciidamadu ay toogteen.
Wasaaradda ayaa warsaxaafadeedka ku sheegtay in dableydaasi ay adeegsadeen gaari loo ekeysiiyay gaadiidka ciidamada amniga, isla-markaana ay xirnaayeen dareys u eg kan ciidamada.
Dhanka kale Wasaaradda Amniga ayaa hay’adaha ammaanka ugu yeertay inay dhaqangeliyeen xeerarkii horey looga soo saaray in lagu xaqiijiyo amniga Magaalada Muqdisho, oo uu ku jiro xeerka xakamaynta hubka.
Warsaxaafadeedka Wasaaradda Amniga ayaana u qornaa:-
Kooxda Khawaarijta Al-Shabaab ayaa weerar fulaynimo ah ku soo qaaday Xarunta Baarista Jilacow oo ah goob lagu baaro eedeysanayaasha ka tirsan kooxaha argagixisada.
Ciidamada amniga ayaa ku guuleystay in muddo kooban gudaheed ay ku soo afjaraan weerarkii argagixisadu qaaday, ayna toogtaan dhammaan dhagarqabayaashii weerarka fuliyay, kuwaas oo tiradoodu ahayd toddobo (7) xubnood.
Waxaa xusid mudan in argagixisadu adeegsadeen gaari nooca Cabdi-Bilaha ah oo ay ku buufiyeen midabka iyo astaanta ciidamada amniga, islamarkaana ay xirnaayeen darees u eg direyska ciidamada. Tani waxay u suurto galisay inay si sahlan uga gudbaan baraha koontarool ee laga ilaaliyo amniga caasimadda, maaddaama aan baaritaan rasmi ah lagu sameyn gaadiidka ciidamada qalabka sida.
Arrintan ayaa muujinaysa baahida degdegga ah ee loo qabo hubinta iyo xakamaynta gaadiidka lagu rinjiyey midabka ciidamada ee gudaha caasimadda. Waxaa lama huraan ah in si buuxda loo dhaqan geliyo xeerarka, habraacyada iyo go’aannada maamulka ee khuseeya amniga caasimadda iyo xakameynta hubka.
Weerarka argagixiso ee galabta dhacay wuxuu ka tarjumayaa rafashada cadawga argagixisada ah ee shalay, 03-da Oktoobar 2025, jab xooggan loogu geystay gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo laga xoreeyay deegaannada Awdheegle, Raqayle, Shaangarre iyo Malabo.
Sidoo kale, 24-kii saac ee la soo dhaafay, duqeymo culus oo ka dhacay deegaannada Jilib, Mubaarak, Ugunji iyo Kuunya-Barrow ayaa lagu dilay horjoogayaal waaweyn oo ka tirsan kooxda Khawaarijta, oo uu ka mid yahay ku-xigeenkii madaxa guud ee Amniyaadka kooxda Al-Shabaab, ahaana madaxa adeegga iyo soo iibinta walxaha qarxa, dhagarqabe Maxamed Cusmaan Maxamed (Tuutax).
Ugu dambayn, waxaa la farayaa hay’adaha amniga in ay si buuxda u dhaqangeliyaan:
• Xeerka Amniga Xarumaha Dowladda (X.Lr. 134)
• Xeerka Amniga Xarumaha Gaarka ah (X.Lr. 135)
• Xeerka Xakameynta Hubka Caasimadda (X.Lr. 123)
Waxaa si gaar ah loo farayaa hay’adaha amniga in ay si adag u xakameeyaan dhaqdhaqaaqa hubka iyo gaadiidka ciidamada ee gudaha caasimadda.
Waxaan tacsi u direynaa ehellada iyo ciidamada amniga ee ay ka shahiideen geesiyaashii ka hortagay weerarkii argagixisada, halka inta dhaawaca ah aan u rajeyneyno caafimaad degdeg ah.