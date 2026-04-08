Liiska Ururada Siyaasadda ee ku tartamaya Doorashada Koonfur Galbeed oo la shaaciyay

by Laacib
Guddiga Doorashooyinka Qaranka ayaa shaaciyay liiska Ururada Siyaasadda ee ku tartamaya doorashada lagu wado inay daba-yaaqada bishan ka qabsoomto deegaanada Koonfur Galbeed.

Guddiga Doorashooyinka Qaranka ayaa war uu xalay soo saaray ku sheegay magacyada Ururada Siyaasadda iyo degmooyinka ay ku tartami doonaan.

Warka ayaa marka hore lagu muujiyay in doorashada laga qabanayo 12 degmo oo ka kala tirsan Gobolada Shabellaha Hoose, Baay iyo Bakool, kuwaas oo kala ah Baraawe, Marka, Afgooye, Wanlaweyn, Buurhakaba, Baydhabo, Berdaale, Diinsoor, Qansaxdheere, Xudur, Waajid iyo Ceelbarde.

Guddiga Doorashooyinka ayaa warkooda ku sheegay in 32 Urur Siyaasadeed ay ku tartami doonaan doorashada 28-ka bishan laga qabanayo Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.

Liiska Ururada Siyaasadda

Badbaado Bulsho
Barwaaqo
Caddaaladda iyo Badbaadada
Towfiiq
Caddaaladda iyo Midnimada Tiir
Caddaaladda iyo Wadajir

Dadka Soomaaliyeed
Danguud
Dan Shacab
Dhallinyarada Talo Qaran
Dhaqaaq Soomaaliyeed
Dimoqraadiga Soomaaliyeed

Dowlad Wanaaga Soomaaliyeed
Haldoor
Han iyo Hannaan Qaran
Horumar iyo Midnimo Qaran
Horyaal Qaran
Iftiin Qaran

Jiilka Cusub
Karaama
Madalsan
Midnimada Shacabka
Muwaadiniinta Soomaaliyeed
Qaranka ee Dimoqraadiga ah

Qaransoor
Qiimo Qaran
Ramaas
Saab
Shaqaalaha Soomaaliyeed
Sincad
Ururka Socod
Ururka Waaberi.

Doorashadan oo hal maalin lagu qabanayo ayaa waxaa si isku sidkan loogu tartami doonnaa Kuraasta Golaha Deegaanka ee Degmooyinka iyo kuwa Golaha Wakiilada ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed, iyadoo shacabkuna ay yihiin kuwa wax dooran doona.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

