Monday, June 29, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Madaxweyne Xasan Sheekh oo safar shaqo ku tegay Magaalada Addis Ababa
Wararka Maanta

Madaxweyne Xasan Sheekh oo safar shaqo ku tegay Magaalada Addis Ababa

by Laacib
by Laacib

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo Sabtidii gaaray Magaalada Djibouti ee Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa Axaddan uga sii gudbay Magaalada Addis Ababa.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Addis Ababa kulan kula leh Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed, sida lagu sheegay war caawa fiidkii ka soo baxay Villa Somalia.

“Safarka Madaxweynaha Jamhuuriyadda ee dalka Itoobiya ayaa daaran xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga istiraatiijiga ah ee ka dhaxeeya Somaliya iyo Itoobiya, iyadoo mudnaanta la siinayo arrimaha amniga, xasilloonida gobolka iyo horumarinta danaha wadajirka ah ee labada dal.” Ayaa lagu yiri warka.

Madaxweynaha Somaliya iyo Raysal Wasaaraha Itoobiya ayaa la sheegay inay ka wada hadli doonaan xoojinta iskaashiga labada dal, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha Gobolka Geeska Afrika.

“Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa kulan la yeelan doona Raysal Wasaaraha Itoobiya, Mudane Abiy Ahmed, iyagoo ka wada hadli doona xoojinta iskaashiga labada dal, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha Gobolka Geeska Afrika.” Ayaa lagu yiri warka.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la filayaa in Isniinta uu soo geba-gabeen doono safarka shaqo ee uu ku tegay Addis Ababa.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Al Shabaab oo culeys kala kulmeysa hawlgalka Jubbooyinka

Dad u dhashay Sacuudiga oo ku dhintay shil diyaaradeed

Ciidamada oo kaabiga ku haya xuduudda Gobolada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc