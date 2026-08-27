Aadan Madoobe oo u jeedsanaya dhismaha ciidamada

Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) ayaa u jeedsanaya tababarka iyo xoojinta awoodda ee ciidamada ka hawlgala deegaanada Koonfur Galbeed.
Hoggaamiyaha la doortay ee Koonfur Galbeed ayaa doonaya inuu salka u dhigo maamulkiisa, taasna wuxuu ogyahay inay ku xiran tahay in maamulku uu yeesho ciidan ku filan oo ilaaliyaha xuduudaha gudaha ee Gobolada Shabellaha Hoose, Baay iyo Bakool.
Hoggaamiyaha Koonfur Galbeed ayaa garowsan in khatartii asalka ahayd ee Al Shabaab ay u dheer tahay ciidamada deegaanka ee ka biyo diidan is bedelkii siyaasadeed ee ka dhacay Magaalada Baydhabo ee Xarunta KMG Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Maamulka cusub ee Aadan Madoobe ayaa waxaa jug ku noqotay ciidamo ka tirsanaa Daraawiishta Koonfur Galbeed oo horey ugu goostay dhinaca Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen), kuwaas oo maanta culeys amni ku haya maamulkiisa, isla-markaana dhaqdhaqaaq ka wada hareeraha magaalada uu ku shaqeeyo ee Baydhabo.
Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) ayaa riixaya qorshe ay Dowladda Federaalka iyo xulafadeeda Turkiga ay ku tababarayaan ciidamo cusub, oo qayb ka noqda howlaha sugidda amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada.
Weerarkii 17-kii bishan ay ciidamada taabacsan Cabdicasiis Laftagareen ka gaysteen magaaladaasi Baydhabo ayaa Aadan Madoobe u diiday in uu hurdada ku raaxeysto, isagoona bilaabay in uu dhinaciisa ka qabto howlaha socda ee dib-u-habaynta iyo xoojinta lagu sameynayo ciidamada, si loo adkeeyo amniga Baydhabo iyo guud ahaanba deegaanada Koonfur Galbeed.
Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa Baydhabo ka wada qorista iyo soo xulista dhallinyaro cusub, oo ay tahay in loo tababaro Ciidanka Qaybta 60aad ee Xoogga Dalka iyo Daraawiishta Koonfur Galbeed.
Wararka ayaa sheegaya in Aadan Madoobe uu amar ku bixiyay in sidoo kale dhallinyarada laga qoro Magaalooyinka Afgooye iyo Xudur ee Gobolada Shabellaha Hoose iyo Bakool.
Ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay tallaabadan ayaa ah in la kordhiyo tirada askarta, si loo helo ciidan ka jawaabi kara xaaladaha degdegga ah, isla-markaana xasilliya deegaanada maamulka.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Villa Somalia uu mowqifkeedu yahay in Aadan Madoobe laga taageero, sidii uu u gudan lahaa waajibaadkiisa shaqo.
Dowladda Federaalka waa u muhiim amniga iyo deganaanshaha Koonfur Galbeed, maadaama Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ee ka imanaya deegaanada saddexda gobol ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ay gacan ka gaysan karaan dib u doorashada Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Doorashooyinka Heer Federaal ee dalka, gaar ahaan madaxtinimada ayaa waxay ku tiirsan tahay codadka Xildhibaanada Labada Aqal ee laga soo doorto Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Aadan Madoobe ayaa hiigsanaya xaqiijinta amniga iyo xoojinta awooddiisa siyaasadeed ee deegaanada maamulka.