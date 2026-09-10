Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqday guutada cusub 21aad ee Gorgor (SAWIRRO)

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo Khamiistan booqday Xarunta Taliska Qaybta 1aad ee Kumaandooska Gorgor ee Magaalada Muqdisho ayaa halkaasi kula kulmay Saraakiisha iyo Ciidanka Guutada 21aad.
Guutadan oo ka tirsan Qaybta 1aad ee Ciidanka Gorgor ayaa 8-dii bishii hore ee August tababar loogu soo xiray Magaalada Manisa ee Galbeedka Turkiga, waxaana daba-yaaqadii bishaasi dib loogu soo celiyay dalka.
“Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa warbixinno ka dhageystay Taliska iyo Saraakiisha Ciidamada, isaga oo mid mid u booqday Xafiisyada Taliska, deegaanka ciidamada, isbitaalka qaybta iyo xarumaha saadka, isla-markaana u kuurgalay xaaladda guud ee ciidamada, adeegyada ay helaan iyo diyaargarowgooda howlaha qaranka.” Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Villa Somalia.
Warka ayaa lagu sheegay “Madaxweynaha ayaa bogaadiyay doorka Ciidamada Gorgor ee difaaca dalka iyo la dagaalanka Khawaarijta, isaga oo faray in ay u diyaargaroobaan gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah, ayna ka shaqeeyaan xaqiijinta himilada shacabka Soomaaliyeed, ee ah xaqiijinta Soomaaliya xor ka ah Khawaarijta.”
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dowladda iyo shacabka Turkiga uga mahadceliyay taageeradooda joogtada ah ee ku aaddan gacanta ay ka gaysanayaan dib-u-dhiska, tababarka iyo tayaynta Ciidanka Xoogga Dalka, gaar ahaan dhismaha iyo horumarinta cutubyada sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska Gorgor.
Turkiga waxa uu door weyn oo muuqda ka qaataa tababarka, qalabaynta iyo xoojinta awoodda Ciidanka Xoogga Dalka, taas oo fure u ah amniga, difaaca iyo ilaalinta madaxbannaanida dalka.
Turkiga oo xulafo la ah Somaliya ayaa gacanta ugu weyn ka gaysta dib-u-dhiska Ciidamada Qalabka Sida.