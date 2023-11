António Guterres “Israel waxay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada”

“Dhinacyada is haya iyo Beesha Caalamka waxaa saaran masuuliyad, si loo joojiyo dhibaatada ciqaab wadareedka ah iyo in si weyn loo ballaariyo gargaarka bani’aadantinimo ee la gaynayo Gaza.” Ayuu yiri Guterres.

Waxa uu sheegay in xabad joojinta ay fure u noqon doonto in gargaar macno leh la gaarsiiyo shacabka ku go’doonsan magaalada, si loo badbaadiyo nolosha maatida aan waxba galabsan.

“Ilaalinta dadka rayidka ah waa in ay noqotaa mid muhiim ah, mana ahan in ay bartilmaameed noqdaan. Ma jiro qof ka sarreya sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada.” Ayuu yiri António Guterres.

Xoghayaha ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay ciqaab wadareedka ay Israel ku hayso dadka reer Gaza, isagoona Israel ku eedeeyay in ay si cad ugu xadgudubtay shuruucda caalamiga ah ee bani’aadantinimada.