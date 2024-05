António Guterres oo ka digay masiibo uu Netanyahu ka gaysto Marinka Gaza

“Weerarka militari ee la qorsheynayo in lagu qaado Rafah wuxuu keeni doonnaa in ay ku dhintaan kumanaan kale oo rayid ah, laguna khasbo boqolaal kun oo qof inay cararaan.” Ayuu yiri Xoghayaha oo intaa raaciyay “Weerarka noocaan oo kale ah wuxuu saamayn xun ku yeelan doonnaa Daanta Galbeed ee la haysto iyo guud ahaanba gobolka.”

