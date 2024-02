Ciidamada Israel oo dhacdo argagax leh ka gaystay deegaanka Rafah ee koonfurta Gaza

“Dhulka intiisa badan waa la burburiyay, in ka badan 29,000 oo qof ayaa la dilay, in badan oo kalena waa la la’yahay, waxaana loo maleynayaa inay dhinteen, qaar badan oo kalena way ku dhaawacmeen.” Ayuu yiri Tedros Ghebreyesus.

Madaxa Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO), Tedros Ghebreyesus oo walaac ka muujiyay dilka aan loo meel dayin ee dadka rayidka ah ayaa sheegay in Gaza ay isu bedeshay aag dhimasho.

Taliska Militariga Israel ayaa goor dambe oo Arbacadii ahayd sheegay in ay kordhiyeen duqaymaha ay ka wadaan deegaanka Khan Yunis oo dhanka waqooyi kaga beegan Rafah, waana xilli Israel ay ku hanjabtay in ciidamadeeda ay hawlgal dhinaca dhulka ah ka bilaabi doonaan Rafah oo ay ku nool yihiin qiyaastii 1.5 milyan oo barakacayaal ah.