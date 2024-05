Diyaargarow ciidan oo ka jira Galmudug iyo Hirshabelle

General Ibraahim Sheekh Muxudiin Caddow, Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo Talaadadii Magaalada Muqdisho ku qaabilay Taliyaha Hawlgalada Gaarka ee Ciidamada Mareykanka, Korneyl David Haskell ayaa ka codsaday in ciidamadiisu ay gacan ka gaystaan qorshaha dagaal ee ay doonayaan in ay ku wiiqaan Shabaabka Gobolada Dhexe.

You may also like