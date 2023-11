Dowladda oo soo saartay digniin ku aaddan Magaalooyinka Dhuusamareeb, Burco iyo Hobyo

Waxa uu ku baaqay in la helo xeelad walba oo gurmad lagu gaarsiin karo meelaha ay go’doomiyeen daadadka iyo fatahaadaha is wata.

Raysal Wasaare Kuxigeenka Somaliya ayaa sheegay in xaaladdu ay ka sii dari karto, isagoona ka digay in goobo kale ay fatahaaduhu ka dhacaan.