Golaha Ammaanka ee QM oo shir degdeg ah ka leh toogashadii Gaza

Ururka Xamaas ayaa sheegay in dilka iyo gaajeysiinta dadka rayidka ah ay Israel ka leedahay in ay dhul hor leh kaga qabsato Falastiiniyiinta.

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay hadda gaartay 112 qof, iyadoona sheegtay in dadka dhaawacmay ay gaarayaan 760 qof. Dadkan ayaana lagu laayay Waddada Rashid ee xeebta galbeedka Gaza.