Israel oo duqayn ay dad ku dhinteen ka gaysatay Isbitaalka Indonesian ee Gaza

Dhakhaatiirta ka hawlgala isbitaalka ayaa sheegay in ay wadaan dadaalo ay dadka rayidka ah kaga daadgureynayaan isbitaalkaasi, si aysan waxyeelo uga soo gaarin hawlgalka ay Ciidamada Israel doonayaan in isbitaalka ka sameeyaan.

Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Israel ay isku gadaameen isbitaalkaasi, iyagoona uu ujeedkoodu yahay in halkaasi laga daadgureeyo qoysaska ku soo barakacay, bukaanada iyo weliba shaqaalaha caafimaadka.