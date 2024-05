Israeliyiinta oo dib loogu celinayo qaybo ka mida dhulka Falastiiniyiinta ee laga mamnuucay

Xukuumaddii Raysal Wasaare Ariel Sharon ayaa mamnuucday deegaameynta dadka Yahuudda ah ee deegaanadaasi, waxayna amar ku bixisay in Israeliyiinta laga raro dhulkaasi, iyadoona ciidamadu ay dadkaasi si khasab ah uga soo rareen dhulkaasi. Sharon ayaana xilligaasi mamnuucay in dadka Yahuudda ay ku laabtaan halkaasi.

Wasiirka ayaa sheegay in tallaabadan ay ku timid sharci uu ansixiyay Aqalka Knesset-ka ee Baarlamaanka Israel, kaas oo sanadkii hore sharciyeeyay deegaameyntii sharci darrada ahayd ee uu maamulku mamnuucay 19 sano ka hor. Knesset-ka ayaa meelmariyay in dadka reer Israel dib loogu celiyo saddex ka mid ah afar deegaan oo laga soo raray 2005.

Wasiirka Difaaca Israel, Yoav Gallant ayaa Arbacadii sheegay in ay ogolaadeen in dadka reer Israel dib loogu celiyo saddex ka mid ah deegaanadii waqooyiga Daanta Galbeed ee laga raray sanadkii 2005.