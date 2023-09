Madaxweynaha Galmudug iyo Xildhibaano oo ka badbaaday weerar ismiidaamin

Weerarkan ayaa la sheegay in uu hakiyay qorshe la doonayay in maanta ciidamadu kula wareegaan deegaanka Bacaadweyne ee Koonfurta Gobolka Mudug.

Wararka ayaa sheegaya in ilaalada Madaxweynaha ay rasaas xoog leh oodda kaga qaadeen gaarigaasi, taas oo keentay in gaarigu uu ku qarxo, goob wa xoogaa ka fog halkii ay madaxda ku sugneyd.