Madaxweyne Xasan Sheekh oo laga hor istaagi gaaray Shirka Midowga Afrika

Qoraalka ayaa lagu sheegay “Madaxweynaha ayaa mar kale ku celiyay in aan la aqbali karin tallaabooyinka ay Itoobiya dhawaan ku dhaqaaqday, gaar ahaan heshiiskii is afgaradka (MOU) ee ay la saxiixdeen Somaliland, oo ah gobol ka mid ah Somaliya. Madaxweynaha ayaa tallaabadaasi ku sifeeyay mid baalmarsan sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Afrika, isla-markaana aan la aqbali karin.”

Dhanka kale war qoraal ah oo ka soo baxay Villa Somalia ayaa lagu sheegay in Madaxweynuhu uu khudbad ka jeediyay shirka, isla-markaana uu dalbaday in si wadajir ah looga hortaggo waxyaabaha caqabadda ku ah nabadda iyo amniga ee Afrika.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intaasi ku daray in Addis Ababa ay sii hurineyso xiisadda labada dal, ka dib markii uu sheegay in saraakiil ka socda Somaliland ay dalkaasi u joogaan, sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiska.

Madaxweynaha ayaa Itoobiya ku dhalleeceeyay ixtiraam darro inay kula dhaqaaqday Shirka Midowga Afrika ee maanta ka furmay Magaalada Addis Ababa, ka dib markii saraakiisheeda uu ku eedeeyay inay isku dayeen in ay ka hor istaaggaan ka qaybgalka shirkaasi, inkastoo markii dambe uu sheegay in loo ogolaaday.