Meydadka Saraakiishii Emirate-ka Carabta oo laga dejiyay Abu Dhabi (SAWIRRO)

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in Saraakiisha ay shahiideen, iyagoo gudanaya waajibaadkooda ah in la tababaro oo la tayeeyo Ciidamada Qalabka Sida ee Somaliya, taasoo qayb ka ah heshiiska laba geesoodka ah ee u dhaxeeya labada dowladood, kuna qotoma iskaashiga militari ee labada dal.

You may also like