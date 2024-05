Qaramada Midoobey oo ku dhawaaqday in macluul ba’an ay ka jirto Gaza

Cindy McCain ayaa ku baaqday in la badbaadiyo nolosha 2.3 milyan oo qof, taas oo lagu heli karo in la joojiyo colaadda, gargaarka oo bad iyo barriba ka galo dhulka sida adag loo go’doomiyay.

“Waa argagax. Aad bay u adag tahay in la eego, aad bayna u adag tahay in la maqlo.” Ayay tiri Cindy McCain.