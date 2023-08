Taliska Militariga oo sheegay in Shabaab laga sifeeyay waddada Ruunirgood iyo Nuur Dugle

Garab kale oo ka mid ah Ciidanka Guutada Gamac ee lagu soo tababaray dalka Eritrea ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay gaaraan Gobolka Hiiraan, iyadoona ay tahay in ay ka qayb qaataan gulufka lagu xoreynayo deegaanada dhaca daanta galbeed ee Webiga Shabelle.

