Bulshada reer Beledxaawo oo lagu riixay in ay guryahooda ka barakacaan

Dadka weli ku harsan magaalada ayaa qiimeynaya xaaladda, iyagoona ka rajo qaba in wax kasta ay si dhakhsa ah isu bedeli karaan, inkastoo ay dareensan yihiin in jewi colaadeed ay magaalada ka jirto.

Dadka ku harsan magaalada ayaa soo sheegaya in noloshu ay istaagtay, marka aad eegto in ay xiran yihiin inta badan goobaha ganacsiga, waxbarashada, isgaarsiinta oo weli maqan iyo gaabis ku yimid isu socodkii dadka ee magaalada.