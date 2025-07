Guddiga IPC oo sheegay in xaalad macluul ah ay ka jirto Marinka Gaza

Madaxa Arrimaha Bani’aadantinimada ee Qaramada Midoobey, Tom Fletcher ayaa sheegay in Israel ay ogolaatay in Gaza la geeyo gargaar aan dabooli karin baahida dadka rayidka ah.

Hay’adaha Qaramada Midoobey iyo kuwa kale ee caalamiga ah ayaa dalbaday in la ogolaado in xagga dhulka ay gargaar ku gaarsiiyaan dadka u baahan, maadaama sida ay sheegeen aanu gargaarka hawada waxtar u lahayn in wax laga qabto baahiyaha aasaasiga ah ee Falastiiniyiinta ku nool Marinka Gaza.

Lazzarini ayaa sheegay in UNRWA iyo Qaramada Midoobey-ba ay khibrad u leeyihiin in ay sida ugu habboon uga jawaabaan xaaladda adag ee ka jirta gudaha Gaza.

Guterres ayaa ku celiyay baaqiisii ahaa in xabad joojin degdeg ah laga sameeyo Marinka Gaza, helitaanka gargaar bani’aadantinimo oo buuxa oo Gaza ah iyo in si shuruud la’aan ah loo sii daayo dhammaan maxaabiista.

Guterres ayaa dunida ugu baaqay in juhdi badan lagu bixiyo, sidii uu gargaarka Gaza u noqon lahaa mid aan kala joogsi lahayn, isagoona ka digay in aan tani la xaqiijin karin, haddii aan loo istaagin soo afjaridda sida uu yiri xaaladdan ugu xun.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in digniinta Guddiga IPC ay xaqiijineyso in Gaza ay ka jirto masiibo ba’an oo bani’aadantinimo.

Guddiga ayaa warbixintiisa digniinta ku sheegay in xaalad ba’an oo macluul ah ay soo food saartay Gaza, xilli Israel ay diidan tahay in Gaza la geeyo gargaar dabooli kara baahida dadka rayidka ah.

Guddiga Isku-dhafka Haqab-beelka Cuntada (IPC) ayaa ku dhawaaqay in xaaladdii ugu xumeyd oo gaajo ah ay ka jirto Marinka Gaza, taasoo uu guddigu sheegay in ay ka dhalatay xanibaadaha Ciidamada Israel ee gargaarka bani’aadantinimo.