Jabuuti oo kordhineysa tirada ciidamada ka jooga Somaliya

Heshiiska cusub ay haatan kala saxiixdeen labada dowladood kuma cadda tirada la doonayo in la gaarsiiyo askarta Jamhuuriyadda Jabuuti ka joogta dalka, balse waxaa warsaxaafadeedka lagu sheegay in askartan cusub lagu kordhinayo hawlgalka ka socda gudaha Somaliya.

You may also like