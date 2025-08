Xamaas oo soo bandhigtay maxbuus Israeli oo sheegaya in nolosha lagu aasayo

Xamaas ayaa la sheegay in muuqaaladan ay kaga jawaabeyso diidmada Israel, ee ah in aysan wax gaajo ahi ka jirin Marinka Gaza.

Maxaabiista ayaa hadda ka cabanaya in khatartii duqaymaha iyo diidmada dowladdooda ee ku saabsan in heshiis lala galo Xamaas ay uga sii dartay xanibaadaha Israel ee raashiinkii la gaynayay Marinka Gaza.

Maxaabiista lagu hayo gudaha Gaza ayaa muddo dheer ka cabanayay in ay halis ugu jiraan inay ku dhintaan duqaymaha aan loo meel dayeynin ee ay Ciidanka Cirka Israel ka gaysanayaan Marinka Gaza, isla-markaana aysan wax baqdin ah ka qabin in Xamaas ay dili karto.

Farriinta uu muuqaalkan xambaarsan yahay ayaa ah in Israel ay nolosha ku aaseyso dad dhan oo nool, iyadoo Evyatar David uu sheegay in sida uu daciifka u yahay ay maxaabiista kalena u ildaran yihiin.

Xamaas ayaa Sabtidan soo bandhigtay muuqaal labaad oo laga arki karay Evyatar David oo ka niyad jabsan in dowladdoodu aysan dooneyn in la gaaro heshiis suurtagelinaya in maxaabiista la isweydaarsado.