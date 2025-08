Wararkii ugu dambeeyay ciidamada oo dhaqdhaqaaq ka bilaabay bariga Gobolka Hiiraan

Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Macawiisleyda ka ag dhow deegaanada Inabaal, Raqso, Teedaan, Hees iyo Coomaad loo sheegay in ay diyaargaroobaan, mar dhowna ay heli doonaan taakulada ay u baahan yihiin.

Lama oga in ciidamadu ay haatan diyaar u yihiin inay dib ula wareegaan Maxaas, oo Militariga Somaliya uu ku lahaa saldhig weyn, muhiimna u ahayd la dagaalanka Al Shabaab, hase ahaatee is bedelka aan buurneyn ee ka jira Villa Somalia ayaa sare u qaadaya mooralka ciidamada.

Hadda, Coomaad oo ku taala inta u dhaxeyso Maxaas iyo Matabaan ayaa waxay halis ugu jirtaa in la qabsado, haddii aysan ciidamadu si degdeg ah uga hortagin Shabaabka isku dayaya in ay isku fidaan deegaankaasi.

Dowladda Federaalka ayaa lagu dhaliilaa in xilligaasi aysan si sax ah uga faa’iideysan cududdii Macawiisleyda Gobolka Hiiraan, oo aad arki kartay in gacan weyn ka gaysan kartay xoreynta dhulka intiisa kale ee maqan, balse ay arrintaasi siyaasadeeyeen niman siyaasiyiin ah, iyagoo ku saleynaya dooddooda ah in beeluhu aysan isku deegaan ahayn amaba ay kala deegaan yihiin.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay hadda u muuqdaan kuwo cagta saaray waddada aadda dhinaca Degmada Maxaas, inkastoo aan si sax ah loo xaqiijin karin in hadafkoodu uu yahay, sidii ay dib ula wareegi lahaayeen degmadaasi.