Wararkii ugu dambeeyay duulaanka Israel ay ku hayso Magaalada Gaza

Ciidamada Israel ayaa waxay xujo ka haysataa, sidii ay ku gaari lahaayeen bartamaha Magaalada Gaza ee waqooyiga Marinka Gaza, ka dib markii dhowr jeer lagu jebiyay dagaalo ka dhacay jiidda waqooyi ee magaaladaasi.
Tan iyo markii Israel ay Talaadadii ku dhawaaqday in uu bilowday wejiga xiga ee hawlgalka dhinaca dhulka ee lagu qabsanayo xarunta ugu weyn ee Marinka Gaza ayaa waxay ciidamadu sameeyeen dhowr isku dayo ay doonayaan inay si qoto dheer isugu soo fidiyaan gudaha magaalada, waxayse iska horimaadku ku qabsadeen xaafadaha dhaca waqooyiga iyo galbeedka ee ku dhow xadka Magaalada Gaza ay la leedahay deegaanada koonfurta Israel.
Taliska Militariga Israel ayaa taangiyo fara-badan soo geliyay xaafadda cirifka waqooyi ku taala ee Sheikh Radwan, balse ma jirto wax kaloo dhaqdhaqaaq dhulka ah oo ciidamadoodu ku lug leeyihiin oo ka jira magaaladaasi.
Toban illaa labaatan guuto oo ka mid ah Ciidanka Difaaca Israel ayaa la aaminsan yahay in ay hadda ku sugan yihiin xaafadda Sheikh Radwan, lamana oga goorta soo socota ay dhaqaaqa kale samayn doonaan.
Diyaaraadaha dagaalka Israel ayaa weli sii wada duqaymaha baahsan ay ku garaacayaan magaaladaasi, si meesha looga saaro caqabadda ciidamada lugta ka haysata in ay isku ballaariyaan xudunta magaalada.
Warbaahinta Israel ayaa wax la yaab leh ku sheegtay, sida kooxaha iska caabinta ay uga xeeladeysanayaan duqaymaha is daba jooga ah ee lagu harqinayo magaaladan.
Saraakiisha Militariga Israel ayaa laga soo xigtay in mar kasta, oo ay xaqiiqsadaan in khatarta meesha laga saaray, isla-markaana ciidamada la soo dhaqaajiyo ay kooxaha Falastiiniyiinta ka soo baxayaan meelo aan la aqoon, taasna ay dib u dhac weyn ku keeneyso in ciidamadu horumar ka sameeyaan dagaalka dhulka.
Wararka ayaa sheegaya in saraakiishu ay dersayaan, sida ay xoogaga iska caabinta uga baxsanayaan duqaymaha loo isticmaalayo gantaalada culus ee wax burburinta loo adeegsado.
Israel ayaa kol hore lagu eedeeyay in ay dagaalkeeda Gaza u adeegsaneyso gantaalada ay mamnuuca tahay in loo adeegsado dhulka cufan ee aadka loo degan yahay ee ciriiriga ah.
Iyadoo Israel marar badan lagu cambaareeyay in ay dembiyo dagaal oo argagax leh ka gaysatay Marinka Gaza, haddana 23 bilood oo dagaalkan uu socdo ayaan illaa iyo hadda xaqiijin guusha ay u baahan tahay.