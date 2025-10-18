Sunday, October 19, 2025
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Dhacdooyin Booliska Muqdisho oo gacanta ku soo dhigay nin ku eedeysan dilka xaaskiisa
DhacdooyinWararka Maanta

Booliska Muqdisho oo gacanta ku soo dhigay nin ku eedeysan dilka xaaskiisa

by Laacib
by Laacib

Taliska Qaybta Booliska Gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay muuqaalka nin ku eedeysan in uu xaaskiisa ku dilay Degmada Garasbaaley.

Taliska Booliska ayaa war qoraal ah ku sheegay in Ciidanka Saldhigga Booliska Garasbaaley ay gacanta ku soo dhigeen Abshir Sheekh Cabdisalaan Maxamed, oo ku eedeysan in uu toorey ku dilay xaaskiisa.

Eedeysanaha oo lagu soo bandhigay Saldhigga Garasbaaley ayaa lala soo bandhigay tooreyda la sheegay in uu dilka u adeegsaday.

“Eedeysanaha ayaa ku jira gacanta booliska, waxaana loo gudbin doonnaa maxkamadda awoodda u leh, si sharciga loogu waafajiyo.” Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Taliska Qaybta Booliska Gobolka Banaadir.

Warka booliska laguma sheegin goorta uu dilku dhacay iyo magaca haweeneyda midna, balse wararka la helayo ayaa sheegaya in dilka uu ninkaasi ku eedeysan yahay uu dhacay Sabtida maanta ah.

Magaalooyinka waaweyn iyo deegaanada Soomaalida ayaa waxaa in muddo ahba ku soo badanayay dilalka ka dhex dhacaya amaba ay isu gaysanayaan xubnaha qoysaska.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo 2 bilood ka dib lagu arkay jiidda...

Volker Türk oo ku baaqay isla xisaabtan ku aaddan dembiyada ka dhacay...

Erdogan oo sheegay in Turkigu uu ka shaqeynayo xaqiijinta heshiiska Israel iyo...

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc