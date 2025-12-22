Tuesday, December 23, 2025
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Militariga oo hawlgal ku dilay xubno ay ku jiraan Saraakiil Shabaab ah
Wararka Maanta

Militariga oo hawlgal ku dilay xubno ay ku jiraan Saraakiil Shabaab ah

by Laacib
by Laacib

Wasaaradda Gaashaandhiga Somaliya ayaa sheegtay in hawlgal Axaddii ka dhacay Gobolka Shabellaha Dhexe lagu dilay 15 ka mid maleeshiyada Al Shabaab, kuwaas oo ay ku jiraan saddex horjoogeyaal ah.

Wasaaradda Gaashaandhiga ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in xubnahan lagu dilay hawlgal ay Ciidanka Xoogga Dalka ka fuliyeen tuulada Jabad Godane oo ka tirsan deegaanka Xawaadley ee gobolkaasi.

“Hawlgalkan waxaa lagu dilay ku dhawaad 15 xubnood oo ka tirsanaa kooxda Khawaarijta, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen horjoogeyaal caan ku ahaa dhibaataynta shacabka iyo abaabulka falal argagixiso.” Ayaa lagu yiri warka.

Warka ayaa waxa kaloo lagu sheegay “Dhagarqabeyaasha lagu dilay hawlgalka waxaa ka mid ah Jacfar Aadan – Horjoogihii Khawaarijta deegaanka Jabad Godane, Cabdirisaaq Cali – oo qaabilsanaa daweynta Khawaarijta iyo Daa’uud -Horjoogaha qayb ka mid ah maleeshiyaadka ku dhuumaaleysanayay deegaanka.”

Warka ayaa lagu soo geba-gabeeyay “Hawlgalkan ayaa si weyn u wiiqay awooddii kooxda Khawaarijta Al Shabaab ee deegaanka, gaar ahaan dhinacyada hoggaaminta, abaabulka iyo saadka. Tani waa qayb ka mid ah dadaalada joogtada ah ee Cidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ku ciribtirayo khatarta argagixisada, si loo xaqiijiyo nabad iyo xasillooni waarta oo ka hirgasha dhammaan deegaannada dalka.”

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Xaaladda Degmada Jalalaqsi oo degan, ka dib dagaal ay dad ku dhinteen

Hay’adda SCAA oo sheegtay in Garoonka Aadan Cadde la xiri doono maalinta...

Lixda nin ee reer Yaaq-bariweyne ee dilka ku xukuman oo bishii koowad...

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc