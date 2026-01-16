Laascaanood oo lagu soo dhaweeyay wafdi ka socda Jamhuuriyadda Jabuuti (SAWIRRO)

Wafdi ka socda Dowladda Jabuuti ayaa galabta gaaray Magaalada Laascaanood, si ay uga qaybgalaan munaasabadda lagu caleemo-saarayo Madaxweynaha Maamulka Waqooyi Bari, Cabdiqaadir Axmed Aw-Cali (Firdhiye).
Wafdigan oo uu hoggaaminayo Wasiirka Diinta & Awqaafta Jabuuti, Muumin Xasan Barre ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha Laascaanood.
Wafdiga ay Jamhuuriyadda Jabuuti soo dirtay ayaa waxaa ka mid ah Wasiirka Warfaafinta & Isgaarsiinta Jabuuti, Ridwaan Xirsi Bahdoon, Danjiraha Jabuuti u jooga Somaliya, Maxamed Ibraahim Yuusuf, Xildhibaano iyo weliba saraakiil ciidan.
Wafdigan ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay Madaxweyne Firdhiye, Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa noqoneysa dalka keliya ee illaa iyo hadda wafdi u soo dira xafladda lagu wado in lagu caleemo-saaro Madaxweyne Firdhiye iyo Kuxigeenkiisa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil (Abwaan).