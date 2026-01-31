Saturday, January 31, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqasho ku tegay Dowlad Deegaanka Soomaalida
Wararka Maanta

Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqasho ku tegay Dowlad Deegaanka Soomaalida

by Laacib
by Laacib

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray Magaalada Jigjiga ee Xarunta Dowlad Deegaanka Soomaalida.

Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha Wiilwaal ku soo dhaweeyay Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar).

Jigjiga ayaa waxaa sidoo kale ku sugan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle.

“Madaxda gobolka ayaa Jigjiga kaga arrinsanaya xaaladda amni iyo siyaasadeed ee Geeska Afrika, xal u helidda caqabadaha taagan iyo xoojinta iskaashiga dhaqaale, iyadoo Dowladda Somaliya ay mudnaanta siineyso xoojinta dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xaqiijinayo adkeynta midnimada iyo qaranimada Somaliya.” Ayaa lagu yiri war lagu daabacay bogga Villa Somalia.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in uu Jigjiga kaga qaybgalo munaaabad xarigga looga jarayo mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay Dowlad Deegaanka, oo waxtar leh dhaqaalaha iyo adeegyada gobolka.

Wafdiga Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxaa ka mid ah Raysal Wasaare Kuxigeenka Xukuumadda, Saalax Axmed Jaamac.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Jubbaland oo ciidamo cusub u daabuleysa Jasiiradda Kudhaa

Taliyaha Ciidamada Gaarka oo kormeeray ciidamo uu tababar uga socdo Dugsiga Ballidoogle

Xubno Shabaab ah oo isu soo dhiibay ciidamada ku sugan Baar Sanguuni

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc