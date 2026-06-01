Monday, June 1, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Mareykanka oo Siyasiyiinta Somaliya ugu baaqay in ay wada hadlaan
Wararka Maanta

Mareykanka oo Siyasiyiinta Somaliya ugu baaqay in ay wada hadlaan

by Laacib
by Laacib

Mareykanka ayaa saamileyda siyaasadda ugu baaqay inay is xakameeyaan, isla-markaana ay ka fogaadaan falalka hurinaya rabshadaha.

“Mareykanku wuxuu ku boorinayaa dhammaan daneeyeyaasha inay is xakameeyaan, oo ay ka fogaadaan falalka hurinaya rabshadaha ama xasillooni darrada.” Ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay bogga Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho.

Mareykanka ayaa dhinacyada ku dhiirigeliyay inay ballanqaadaan inay sii wadi doonaan wada hadalada iyo iskaashiga lagu taageerayo nabadda iyo xasilloonida Somaliya.

“Waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan dhinacyada inay ballanqaadaan wada hadal iyo iskaashi lagu taageerayo nabadda iyo xasilloonida Somaliya oo dhan.” Ayaa lagu yiri qoraalka Safaaradda Mareykanka.

Somaliya ayaa wajaheysa xasillooni darro siyaasadeed, iyadoo ay Siyaasiyiinta Mucaaradku diidan yihiin muddo kororsiga Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.

Khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka oo in muddo ahba soo jiitamayay ayaa xiisad siyaasadeed ka huriyay gudaha Somaliya, waxaana loo arkaa mid wiiqi kara dadaalada ay Soomaalidu hormuudka ka tahay ee lagu horumarinayo dowlad-dhiska, haddii uu sii socdo.

Siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa dalbanaya in dalka laga qabto doorasho heshiis lagu yahay, laguna qabto waqtiga ugu yar, uguna macquulsan.

Mareykanka ayaa ka mid ah deeq-bixiyeyaasha ugu weyn ee Somaliya ka taageera dhinacyada amniga, xoojinta dowladnimada iyo arrimaha bani’aadantinimada.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Axmed Madoobe oo socod ku maray Magaalada Kismaayo (SAWIRRO)

Xiisadda Galmudug oo weli taagan, iyadoo uu culeys haysto Madaxweyne Xasan Sheekh

Ciidamada oo gufeeyay meelihii furnaa ee laga soo gelayay Baydhabo

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc