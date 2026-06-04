Thursday, June 4, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Ingiriiska iyo Mareykanka oo ku baaqay in dagaalka Muqdisho lagu dhameeyo wada hadal
Wararka Maanta

Ingiriiska iyo Mareykanka oo ku baaqay in dagaalka Muqdisho lagu dhameeyo wada hadal

by Laacib
by Laacib

Dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka Magaalada Muqdisho, iyagoona dhinacyada ku booriyay inay ku laabtaan miiska wada hadalka.

War qoraal ah oo ka soo baxay Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in rabshadaha ka socdo Muqdisho ay yihiin kuwo aan laga fiirsan, isla-markaana Hoggaamiyeyaasha Soomaalida ay masuuliyad ka saaran tahay ilaalinta xasilloonida iyo in khilaafaadka siyaasadeed lagu dhameeyo si nabad ah.

“Rabshadaha ka socdo Muqdisho waa kuwo aan laga fiirsan. Hoggaamiyeyaasha Soomaalida dhinac walba waxaa ka saaran masuuliyad ay ku ilaalinayaan xasilloonida iyo in khilaafaadka lagu xaliyo qaab nabadeed.” Ayaa lagu yiri warka oo intaasi ku daray “Tallaabooyinka la qaadayo saacadaha iyo maalmaha soo socda ayaa laga yaabaa inay cawaaqib waara ku yeeshaan amniga, midnimada iyo mustaqbalka Somaliya.”

Safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho ayaa sidoo kale sheegtay in UK ay aad uga walaacsan tahay wararka sheegaya in rabshado ay xilli habeen ah ka dhaceen Muqdisho.

“Rabshaddu waa wax aan la aqbali karin, waxaana ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay is xakameeyaan, oo ay galaan wada hadal loo dhan yahay oo wax dhisaya, si xiisadaha loogu xaliyo si nabad ah.” Ayaa lagu yiri war lagu daabacay bogga Safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho.

Ciidamada Dowladda Federaalka ayaa illaa shalay galab magaalada kula dagaalamayay ciidamo taabacsan Siyaasiyiinta Mucaaradka ee ka biyo diidan muddo kororsiga Hay’adaha Dowladda Federaalka.

Dagaalkan ayaa baqdin baahsan ka huriyay gudaha magaalada, iyadoona qof kasta oo Muqdisho ku nool uu ka hadlayo gacan ka hadalka cusub ee soo kordhay.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Dagaalka Muqdisho oo markan hal aag ka socdo

Laamaha amniga oo war ka soo saaray dagaalka Muqdisho

Dagaalka oo weli ka sii socdo Magaalada Muqdisho

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc