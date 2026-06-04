Thursday, June 4, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Xildhibaanada Koonfur Galbeed oo doortay Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Kuxigeenadiisa
Wararka Maanta

Xildhibaanada Koonfur Galbeed oo doortay Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Kuxigeenadiisa

by Laacib
by Laacib

Mahad Maxamed Sheekh Xasan ayaa maanta loo doortay inuu noqdo Gudoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed, ka dib doorasho ka dhacday Magaalada Baydhabo.

Xildhibaan Mahad Maxamed ayaa tartanka kaga adkaaday Xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Xaaji Fiqi, oo horey u soo noqday Wasiirka Gaashaandhiga Somaliya.

Doorashadan oo ahayd mid ay wax dooranayeen Xildhibaanada Baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu Mahad Maxamed helay 70 cod, halka Cabdixakiin Fiqi uu helay 25 cod.

Xildhibaanada ayaa sidoo kale Aadan Xasan Maxamed (Osama) u doortay Gudoomiye Kuxigeenka 1aad ee Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed, halka Shamsa Maxamed Yarow ay u doorteen Gudoomiye Kuxigeenka 2aad, iyadoo haweeneydan ay hadda haysay xilkaasi.

Shir Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed ee la doortay ayaa la fahamsan yahay in ay ka socdaan Urur Siyaasadeedka JSP ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaamiyo.

Xildhibaanada Koonfur Galbeed oo 95 xubnood ka kooban ayaa lagu wadaa inay 10-ka bishan doortaan Hoggaamiyaha cusub ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.

Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe), Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa la hadal hayaa in loo dooran doono Hoggaamiyaha Koonfur Galbeed, bacdamaa aqlabiyadda Xildhibaanada Baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ka tirsan yihiin JSP.

 

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Taliyaha Booliska Muqdisho oo u hanjabay Shariif Sheekh Axmed iyo ciidamadiisa

Ex Raysal Wasaare Khayre oo dib uga guuray xaafadda Barmuuda

Dagaalka Muqdisho oo markan hal aag ka socdo

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc