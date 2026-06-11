Friday, June 12, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqasho ku tegay Magaalada Jowhar (SAWIRRO)
Wararka Maanta

Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqasho ku tegay Magaalada Jowhar (SAWIRRO)

by Laacib
by Laacib

Madaxweynaha Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray Magaalada Jowhar ee Xarunta Dowlad Goboleedka Hirshabelle.

Madaxweynaha oo ka ambabaxay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha Maxamed Dheere ku soo dhaweeyay masuuliyiin uu ugu sarreyo Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).

Safarka Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa la xiriira, sidii uu xarigga uga jari lahaa mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay Xarunta Dowlad Goboleedka Hirshabelle ee Jowhar.

“Madaxweynaha Dowladda Somaliya, Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo uu wehliyo Madaxweyne Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) ayaa si wadajir xarigga uga jaray saddex waddo oo kala ah 1. Horseed, 2. Hanti-wadaag iyo Jowhar-bile, kuwaas oo sahli doono isku socodka shacabka Caasimadda Hirshabelle.” Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Madaxtooyada Hirshabelle.

Socdaalkan ayaa noqonaya kiisii ugu horreyay ee Madaxweynaha Dowladda Federaalka uu sanadkan ku tago Hirshabelle, iyadoo deegaanada Hirshabelle haatan looga diyaargaroobayo doorashada soo socota.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Tartanka Koobka Adduunka ee 2026 oo ka furmay Mexico City

Garsoore Cumar Cartan oo dhexdhexaadin doona Finalka UEFA Super Cup

Hoggaamiyaha Koonfur Galbeed, Aadan Madoobe oo xilka la wareegay (SAWIRRO)

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc