Saturday, June 13, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay Odayaasha Dhaqanka Hirshabelle
Wararka Maanta

Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay Odayaasha Dhaqanka Hirshabelle

by Laacib
by Laacib

Madaxweynaha Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga Magaalada Jowhar ayaa Jimcihii la kulmay Hoggaanka Dhaqanka Hirshabelle.

Madaxweynaha Somaliya ayaa Odayaasha Dhaqanka Hirshabelle kala hadlay, sidii ay door muuqda uga qaadan lahaayeen hirgelinta doorashooyin loo dhan yahay oo laga qabto deegaanadaasi, sida lagu sheegay war ka soo baxay Villa Somalia.

“Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Odayaasha Dhaqanka deegaaanada Hirshabelle kala hadlay, sidii ay door muuqda uga qaadan lahaayeen hirgelinta doorashooyinka loo dhan yahay ee dhawaan ka qabsoomaya deegaanka, xoojinta geeddi-socodka dimuquraadiyeynta dalka iyo adkeynta dowladnimada, isaga oo ku amaanay doorkooda wax ku oolka ah ee hoggaanka dhaqanka deegaanku ku leeyihiin nabadda, horumarka, midnimada iyo dhismaha dowladnimada.” Ayaa lagu yiri warka.

Kulankan ayaa qayb ka ah kulamada uu Madaxweyne Xasan Sheekh uu Magaalada Jowhar kula qaadanayo qaybaha bulshada iyo hay’adaha ammaanka.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Aadan Madoobe oo kulankiisii ugu horreyay ee Koonfur Galbeed amaro ka soo...

Wasiir Cali Xoosh oo muddeeyay goorta la qabanayo Doorashada Maamulka Gobolka Banaadir

Wararkii ugu dambeeyay xiisadda siyaasadeed ee Galmudug

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc