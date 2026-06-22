Tuesday, June 23, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Dhacdooyin Raysal Wasaare Starmer oo ku dhawaaqay inuu xilka iska casilayo (SAWIRRO)
DhacdooyinWararka CaalamkaWararka Maanta

Raysal Wasaare Starmer oo ku dhawaaqay inuu xilka iska casilayo (SAWIRRO)

by Laacib
by Laacib

Raysal Wasaare Keir Starmer ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu iska casilayo xilka Raysal Wasaaraha UK iyo Hoggaanka Xisbiga Shaqaalaha.

Go’aanka Raysal Wasaaraha ayaa ka dambeeyay, ka dib markii uu wajahay cadaadis siyaasadeed oo gudaha xisbigiisa ah iyo eedeymo la xiriira fashilka kaga yimid Doorashooyinkii Dowladaha Hoose.

Raysal Wasaaraha ayaa wajahayay cadaadis xoogan, tan iyo markii Andy Burnham uu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee toddobaadkii hore laga qabtay Makerfield.

Andy Burnham ayaa loo doortay Xildhibaan ka tirsan Aqalka Baarlamaanka UK, waxaana maanta loo dhaariyay Xildhibaanimadiisa.

Burnham oo xubin ka ah Xisbiga Shaqaalaha ayaa xaqiijiyay inuu u tartami doono jegada Starmer.

Raysal Wasaare Starmer ayaa sheegay in is casilaaddiisa uu u gudbiyay Boqorka UK, Boqor Charles, wuxuuna xaqiijiyay inuu xilka sii hayn doono, illaa laga helayo qofka xilka kala wareegaya.

Starmer ayaa xafiiska sii joogi doona, ka hor inta uusan dib u furmin Baarlamaanka bisha September, iyadoo inta ka horreysana ay xubnaha xisbiga iska dhex dooran doonaan ciddii isaga bedeli lahayd.

Starmer oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Guddiga Xisbiga Shaqaalaha ay samayn doonaan jadwalka tartanka ee hoggaamiyihii isaga bedeli lahaa.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Aadan Madoobe oo Baydhabo kula kulmay Saraakiisha Ciidamada (SAWIRRO)

Dad ay ku jiraan dumar iyo carruur oo lagu dilay Degmada Ari-cadeeye

Dhuusamareeb oo fure u ah loolanka siyaasadeed ee Maamulka iyo Doorashooyinka Galmudug

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc