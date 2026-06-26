Saturday, June 27, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Dhacdooyin Dhakhtar u dhashay Sacuudiga oo xabsi daa’in lagu xukumay gudaha Jarmalka
DhacdooyinWararka CaalamkaWararka Maanta

Dhakhtar u dhashay Sacuudiga oo xabsi daa’in lagu xukumay gudaha Jarmalka

by Laacib
by Laacib

Dhakhtar Sacuudiyaan ah ayaa Jimcahan lagu xukumay xabsi daa’in gudaha Jamarlka, ka dib markii lagu helay dembi ah inuu si ula kac ah gaari u jiirsiiyay dad ku sugnaa suuq ku yaala bariga dalkaasi.

Maxkamadda Magaalada Magdeburg ayaa Taleb Al Abdulmohsen ku heshay in uu ka masuul ahaa weerar 20-kii bishii December ee sanadkii 2024 lagu qaaday suuq laga dukaameysto xilliga Kirismiska (Christmas-ka) oo ku yaala magaaladaasi, iyadoo ayna weerarka ku dhinteen lix qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen.

Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa dhakhtarka u dhashay Sacuudiga ku soo eedeeyay inuu dilay wiil sagaal jira iyo shan dumar ah oo da’doodu u dhaxeyso 45 illaa 75.

Saraakiisha laamaha amniga ayaa sheegay in dhakhtarka ku takhasusay daweynta xanuunka dhimirka uu horey u jeediyay hadalo liddi ku ah Islaamka.

Weerarka ayaa waxa uu argagax geliyay dadka dalkaasi, wuxuuna kiciyay xiisad lagaga soo horjeedo dadka soo galootiga.

Taleb Al Abdulmohsen oo 51 jir ah ayaa inta noloshiisa ka dhiman ku dhameysan doona xabsiga, mana lahan fursadda sii-deynta sharafeed, sida ku cad xukunka maxkamadda.

Tani ayuu macnaheedu yahay in uu wajihi doono xabsi aad u dheer oo joogto ah, si loogu ciqaabo naxariis darrada dembiga uu gaystay.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Dowladda Federaalka oo xakameynaysa hubka Magaalada Dhuusamareeb

Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka gudubtay caqabaddii ka haysatay Doorashooyinka Galmudug

Shariif Sheekh Axmed oo sheegay inay ka xun yihiin waxa ka dhacay...

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc