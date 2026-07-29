Trump oo Aqalka Cad ku qaabilay Raysal Wasaaraha Israel

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa sheegay inuu kulan aad u wanaagsan la yeeshay Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu oo Talaadadii uu ku qaabilay Aqalka Cad.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in kulanka oo ay qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan Congress-ka Mareykanka looga hadlay arrimo badan oo muhiim ah, sida uu yiri.
“Raysal Wasaaraha Israel Bibi Netanyahu, aniga iyo Xildhibaano ayaa yeelanay kulan aad u wanaagsan. Sida muuqata waxaa laga hadlay arrimo badan oo muhiim ah.” Ayuu Trump ku qoray bartiisa Truth Social, isagoo soo raaciyay sawirro dhowr ah oo laga qaaday kulankaas.
Trump ayaan sharaxaad ka bixin arrimaha ay sida dhow uga wada hadleen Netanyahu, balse war ka soo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in ay yeesheen wada hadalo wax ku ool ah.
Xoghayaha Warfaafinta ee Aqalka Cad, Karoline Leavitt ayaa sheegtay in Trump iyo Netanyahu ay yeesheen kulan albaabada u xirnaayeen oo qaatay ku dhawaad saacad iyo bar, uuna ahaa mid wanaagsan oo miro-dhal ah.
Netanyahu ayaa dhankiisa sheegay inuu kulan aad u wanaagsan la qaatay Madaxweyne Trump, iyadoo kulanku uu Netanyahu u furay fursad uu ku xaliyo mad madowga soo kala dhex galay xiriirkooda, waxayna ahayd markii ugu horreysay oo ay kulmaan muddo billo ah.
Kulanka ku dhex maray Xafiiska Oval ee Aqalka Cad ayaa ah kiisii ugu horreyay oo fool ka fool ah oo labada hoggaamiye ay yeeshaan, tan iyo duulaankii wadajirka ahaa ee Mareykanka iyo Israel ay 28-kii bishii February ku qaadeen Iran.
Kulankan ayaa ku soo beegmay, xilli ay jireen kala aragti duwanaansho ku aaddan in diblomaasiyadda la siiyo fursad iyo in cadaadiska militari ee ka dhanka ah Iran uu sii socdo.