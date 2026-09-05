Kumaandooska Danab oo gurmad u fidiyay dad uu gaari la gaddoomay

Ciidanka Kumaandooska Danab ee Xoogga Dalka ayaa gurmad caafimaad u fidiyay dad shacab ah oo gaari rakaab uu kula rogmaday deegaanka Golweyn oo hoostaga Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabellaha Hoose.
Wararka ayaa sheegaya in Kumaandooska Danab iyo Ciidanka Guutada 14-ka October oo ku guda jira hawlgal amni xaqiijin ah ay waddada Golweyn kula kulmeen shacabka oo gaariga uu kula gaddoomay waddada dhexdeeda.
Muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamada oo soo samatabixinaya dadkii ku dhex jiray gaariga.
Dhakhaatiirta ka tirsan Ciidanka Danab ayaa gurmad caafimaad u fidiyay dadkii u baahnaa gargaarka degdegga ah.
Ciidamada oo watay gaadiidka dagaalka ayaa sidoo kale gacan ka gaystay hagaajinta gaarigii qalibmay, si shacabka loogu fududeeyo inay sii wataan safarkooda.
Lama sheegin cid ku dhimatay shilkan, marka laga soo tago in qaar ka mid ah rakaabkii gaariga la socday ay ku dhaawacmeen.
Ciidamada Qalabka Sida keliya kuma eka difaaca dalka, balse waxay mar kasta u taagan yihiin inay safka hore ka galaan samatabbixinta iyo caawinta shacabka, xilliyada ay jiraan masiibooyinka dabiiciga iyo xaaladaha degdegga ah.