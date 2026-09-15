Tuesday, September 15, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta General Sahal Cabdullaahi oo ciidamada ku sugan Baydhabo ku wargeliyay in hawlgal la bilaabayo
Wararka Maanta

General Sahal Cabdullaahi oo ciidamada ku sugan Baydhabo ku wargeliyay in hawlgal la bilaabayo

by Laacib
by Laacib

Taliyaha Ciidanka Dhulka ee Xoogga Dalka oo booqasho ku jooga Magaalada Baydhabo ayaa ciidamada u sheegay in hawlgal sifayn ah laga bilaabi doono deegaanada hoostaga magaaladaasi.

General Sahal Cabdullaahi Cumar oo weli kormeer ku sameynaya difaacyada ay ciidamadu ku leeyihiin afaafka hore ee magaalada ayaa marka hore ku bogaadiyay, sida ay u gudanayaan waajibaadkooda qaran ee difaaca dalka.

Taliyaha oo Ciidanka Xoogga Dalka qaarkood kula hadlay mid ka mid ah goobihii uu booqday ayaa u sheegay in ay u diyaargaroobaan hawlgal lagu xasillinayo amniga magaalada, isagoona muujiyay in dhawaan hawlgalka laga bilaabi doono deegaanada ku xeeran magaaladaasi.

Taliska Militariga Somaliya ayaa isku-dubaridaya cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Koonfur Galbeed, oo la doonayo in ay ciidamada taabacsan Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) iyo maleeshiyada Al Shabaab ka saaraan deegaanada ku dhow dhow Magaalada Baydhabo.

Taliyaha Ciidanka Dhulka ayaa Sabtidii Baydhabo u tagey qorsheynta hawlgal dhul iyo cirba leh, oo laga sameeyo deegaanada loo arko in laga soo abaabulo weerarada ka dhanka ah magaaladaasi.

Dowladda Federaalka ayaa Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) ka caawineysa in uu si ammaan ah ugu shaqeeyo Baydhabo.

Aadan Madoobe ayaa waxaa walaac ku haya ciidamada diidan maamulkiisa ee ku sugan bannaanada magaalada.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Taliyaha Militariga oo kormeeray Dugsiga General Dhega-badan (SAWIRRO)

Taliyaha Ciidanka Dhulka oo dadaal ugu jira in la adkeeyo amniga Baydhabo

Madaxweynaha Hirshabelle oo noqday musharaxa rasmiga ah JSP ee doorashada Hirshabelle

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc