Antonio Guterres “Dilka Gaza waa wax aan horey loo arag, waa inaan wax ka qabanaa”

Xoghaye Guterres ayaa ku celiyay baaqiisii ahaa in si degdeg ah dagaalka loo joojiyo, lana qaado dhammaan caqabadaha ku gadaaman in gargaarka naf badbaadinta uu gaaro Marinka Gaza.

Waxa kaloo uu yiri “Indhaha adduunku way eegayaan. Indhaha taariikhda ayaa eegaya. Ma eegi karno meel fog. Dadka rayidka ah ee quusta wajahaya waxay u baahan yihiin in tallaabo degdeg ah la qaado.”